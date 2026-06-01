Iraanse garde dreigt met 'nieuwe fronten' vanwege strijd Libanon

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 18:57
TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde dreigt "nieuwe fronten" te openen vanwege het Israëlische offensief in Libanon. "Iran beschouwt het overschrijden van de rode lijnen in Libanon en Gaza als een directe oorlogsverklaring", citeert de Iraanse staatstelevisie uit een verklaring.
Iran sloot in april een bestand met de VS en is boos dat Israël aanvallen blijft uitvoeren op Hezbollah in Libanon. Die zwaarbewapende groep geldt als een belangrijke bondgenoot van Iran in de regio.
Een militaire adviseur van opperste leider Mojtaba Khamenei stelde op X dat de "escalatie van spanningen" in Libanon niet wordt getolereerd. "Het geduld van de strijdkrachten van de Islamitische Republiek Iran kent een grens."
Het Iraanse persbureau Tasnim meldde ook dat op andere fronten actie kan worden ondernomen. Daarbij noemde het ook de zeestraat Bab el Mandeb bij de Rode Zee. Daar hebben andere bondgenoten van Iran, de Houthi's, eerder schepen aangevallen.
