SEH's krijgen vanaf 2027 deels vast budget van 4,6 miljoen

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 19:00
DEN HAAG (ANP) - Spoedeisende hulpen (SEH) krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van ongeveer 4,6 miljoen euro. Dit komt voor een deel in de plaats van de huidige bekostiging, die vooral gebaseerd is op hoeveel mensen worden geholpen.
Het kabinet wil er met de nieuwe manier van bekostigen voor zorgen dat zorgaanbieders meer gaan samenwerken in de SEH. Ook krijgen ziekenhuizen hiermee meer duidelijkheid qua geld. Het is de bedoeling dat een SEH minder snel moet sluiten als er niet heel veel mensen worden geholpen.
Minister Sophie Hermans (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de financiering van de SEH's de komende jaren nog meer wil aanpassen. Ook moet er meer ruimte zijn voor onderlinge samenwerking in regio's.
De spoedeisende hulp heeft te maken met een tekort aan artsen. Dat komt onder meer door een gebrek aan opleidingsplaatsen, maar ook door een hoge werkdruk en onregelmatige werktijden.
