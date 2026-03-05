Iraanse minister waarschuwt voor vergelding na aanval VS op schip

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi waarschuwt voor vergelding na een dodelijke Amerikaanse aanval op een Iraans oorlogsschip. Het fregat werd woensdag dicht bij Sri Lanka tot zinken gebracht.

Araghchi spreekt op X van een gruweldaad op duizenden kilometers van Iran vandaan. "Fregat Dena, een gast van de Indiase marine met bijna 130 bemanningsleden aan boord, werd zonder waarschuwing in internationale wateren getroffen. Onthoud mijn woorden: de Verenigde Staten zullen het precedent dat zij hebben geschapen bitter betreuren."

Sri Lanka heeft na de aanval 87 lichamen geborgen. Ongeveer dertig anderen werden gered. Een regeringswoordvoerder zegt donderdag dat Sri Lanka probeert "levens te beschermen" op een ander Iraans schip voor zijn kust. Hij voegde eraan toe dat dit schip zich in de economische zone bevindt, buiten de territoriale wateren van de Zuid-Aziatische staat.