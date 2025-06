Iraanse minister zegt niet te weten wat nog te onderhandelen valt

TEHERAN (ANP) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt niet te weten hoe Iran zou moeten terugkeren naar de onderhandelingstafel. Verschillende landen en de Europese Unie hebben daartoe opgeroepen. Abbas Araqchi schrijft op X dat eerst Israël en nu ook de Verenigde Staten zulke gesprekken onmogelijk maken door Iran aan te vallen.

"Vorige week waren we aan het onderhandelen met de Verenigde Staten toen Israël besloot om die diplomatie op te blazen. Deze week hielden we gesprekken met de E3/EU toen de VS besloten om die diplomatie op te blazen. Welke conclusie zou u trekken?", aldus Araqchi. Met "E3/EU" verwijst hij naar een ontmoeting tussen buitenlandministers van Duitsland, het VK, Frankrijk en de EU-buitenlandchef Kaja Kallas in Genève.

"Volgens Groot-Brittannië en de Hoge Vertegenwoordiger van de EU is het aan Iran om 'terug te keren' aan tafel. Maar hoe kan Iran ergens terugkeren waar het nooit is vertrokken, laat staan heeft opgeblazen?"