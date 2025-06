Pakistan veroordeelt aanval VS op buurland Iran

ISLAMABAD (ANP) - Kernmacht Pakistan heeft kritiek geuit op de Amerikaanse aanvallen op nucleaire infrastructuur in het buurland Iran. "We maken ons ernstig zorgen over een mogelijke verdere escalatie van de spanningen in de regio", zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Pakistan had onlangs nog aangekondigd de Amerikaanse president Donald Trump te nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dat had te maken met zijn "doortastende diplomatieke interventie" tijdens het recente conflict tussen Pakistan en India.

De Pakistaanse regering zegt nu dat de VS internationale wetgeving hebben overtreden door Iran aan te vallen. Iran heeft het recht zichzelf te verdedigen, staat in de verklaring van het ministerie.