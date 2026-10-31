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Iraanse onderhandelaars in Doha voor vredesoverleg

Samenleving
door anp
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DOHA (ANP/RTR) - Iraanse onderhandelaars zijn in Doha om met Qatar te praten over het beëindigen van de oorlog met de Verenigde Staten. Dat meldt een functionaris die op de hoogte is van de gesprekken aan persbureau Reuters.
Het Qatarese team zou in het hele proces in nauw contact staan met Amerikaanse onderhandelaars. De afgelopen week hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen Qatar en Iran. Qatarese bemiddelaars zouden een nieuw conceptakkoord hebben voorgelegd, waar Iran het niet mee eens was. Vrijdag vonden er urenlange gesprekken plaats in Teheran.
Aanleiding van de onderhandelingen zou een brief zijn geweest, geschreven door de Amerikaanse vicepresident JD Vance. President Donald Trump bevestigde dat er contact was gelegd, maar ontkende dat het om een poging ging om de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Volgens hem heeft Iran hulp nodig met medische voorraden.
De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi noemt de brief bij Al Jazeera een "goede stap" en zegt dat deze is bestudeerd en op hoog niveau is besproken. Hij is positief over "de poging van de Amerikaanse kant om de deur naar dialoog en wederzijds begrip verder te openen", maar gaf geen details over wat er precies in de brief stond. Hij benadrukte dat er op dit moment geen plannen zijn voor directe gesprekken met de Amerikanen.
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