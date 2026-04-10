Frans talent Seixas boekt derde ritzege in Ronde van Baskenland

Sport
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 19:19
EIBAR (ANP) - Wielrenner Paul Seixas heeft zijn derde etappe gewonnen in de Ronde van Baskenland. De 19-jarige Fransman van Decathlon CMA CGM versloeg in de vijfde rit met start en finish in Eibar medevluchter Florian Lipowitz uit Duitsland en verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement. De Spanjaard Javier Romo finishte als derde op iets meer dan een minuut.
Seixas won eerder de openingstijdrit en de eerste etappe. Het is zijn vijfde zege dit seizoen. In het algemeen klassement heeft het Franse talent 2.30 minuten voorsprong op Lipowitz.
Uit een grote groep met vroege vluchters reed Steven Kruijswijk even aan de leiding, samen met de Fransman Baptiste Veistroffer. Op de beklimming van de Krabelin kwamen de klassementsrenners terug. Ben Healy ging in de aanval met Marc Soler, maar op 30 kilometer van de streep versnelde Seixas zelf en kon alleen Lipowitz in het spoor blijven. De Duitser begon de sprint in Eibar vroeg, maar kon de Fransman niet voorblijven.
De Ronde van Baskenland eindigt zaterdag met een heuvelachtige rit van Goizper-Antzuola naar Bergara over 135 kilometer.
