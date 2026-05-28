Iraanse Revolutionaire Garde meldt aanval op Amerikaanse basis

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) heeft donderdag laten weten dat ze een Amerikaanse luchtmachtbasis heeft aangevallen. Staatspersbureau Tasnim meldt dat dit zou zijn gebeurd naar aanleiding van een Amerikaanse aanval in de buurt van de zuidelijke stad Bandar Abbas.

In de nacht van woensdag op donderdag was het onrustig rondom Bandar Abbas, dat aan de Straat van Hormuz ligt. De VS voerden aanvallen uit op een militaire locatie, terwijl Iran op zijn beurt bevestigde dat het op schepen had geschoten die de Straat van Hormuz probeerden binnen te varen. Ook zouden de VS Iraanse drones hebben onderschept.

De IRG waarschuwt dat elke herhaling van wat zij "agressie" noemen een "daadkrachtigere" reactie zal uitlokken en dat de verantwoordelijkheid voor de gevolgen bij de "agressor" ligt.

De IRG heeft niet gezegd welke Amerikaanse luchtmachtbasis zou zijn aangevallen.