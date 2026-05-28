ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iraanse Revolutionaire Garde meldt aanval op Amerikaanse basis

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 6:00
anp280526050 1
TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) heeft donderdag laten weten dat ze een Amerikaanse luchtmachtbasis heeft aangevallen. Staatspersbureau Tasnim meldt dat dit zou zijn gebeurd naar aanleiding van een Amerikaanse aanval in de buurt van de zuidelijke stad Bandar Abbas.
In de nacht van woensdag op donderdag was het onrustig rondom Bandar Abbas, dat aan de Straat van Hormuz ligt. De VS voerden aanvallen uit op een militaire locatie, terwijl Iran op zijn beurt bevestigde dat het op schepen had geschoten die de Straat van Hormuz probeerden binnen te varen. Ook zouden de VS Iraanse drones hebben onderschept.
De IRG waarschuwt dat elke herhaling van wat zij "agressie" noemen een "daadkrachtigere" reactie zal uitlokken en dat de verantwoordelijkheid voor de gevolgen bij de "agressor" ligt.
De IRG heeft niet gezegd welke Amerikaanse luchtmachtbasis zou zijn aangevallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

ANP-517415257

Verkrachtingen en Epstein-banden: Veel Noren zijn helemaal klaar met het koningshuis

126571054_m

Wat is dat witte laagje op droge worst, toch geen schimmel zeker?

208890445_m

Is porno goed voor je?

Loading