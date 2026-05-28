ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël valt Hezbollah aan in Libanese stad Tyrus

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 5:56
anp280526048 1
TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) meldt in de nacht van woensdag op donderdag te zijn begonnen met aanvallen op Hezbollah-infrastructuur in de Zuid-Libanese stad Tyrus.
Volgens het Libanese persbureau NNA vonden er donderdagochtend twee series Israëlische luchtaanvallen plaats op de stad en een gebied ten oosten ervan. Daarbij werd een gebouw geraakt en brak er brand uit.
Op woensdag verklaarde de IDF heel Zuid-Libanon al tot "gevechtszone" en riep ze inwoners op om te evacueren. Die oproep gold ook expliciet voor de inwoners van de dichtbevolkte stad Tyrus.
Volgens Israël zijn aanvallen op het zuiden van Libanon - ondanks de wapenstilstand tussen de Libanese regering en Israël - nodig om het noorden van Israël te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah.
loading

POPULAIR NIEUWS

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

ANP-517415257

Verkrachtingen en Epstein-banden: Veel Noren zijn helemaal klaar met het koningshuis

126571054_m

Wat is dat witte laagje op droge worst, toch geen schimmel zeker?

208890445_m

Is porno goed voor je?

Loading