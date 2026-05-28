Israël valt Hezbollah aan in Libanese stad Tyrus

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) meldt in de nacht van woensdag op donderdag te zijn begonnen met aanvallen op Hezbollah-infrastructuur in de Zuid-Libanese stad Tyrus.

Volgens het Libanese persbureau NNA vonden er donderdagochtend twee series Israëlische luchtaanvallen plaats op de stad en een gebied ten oosten ervan. Daarbij werd een gebouw geraakt en brak er brand uit.

Op woensdag verklaarde de IDF heel Zuid-Libanon al tot "gevechtszone" en riep ze inwoners op om te evacueren. Die oproep gold ook expliciet voor de inwoners van de dichtbevolkte stad Tyrus.

Volgens Israël zijn aanvallen op het zuiden van Libanon - ondanks de wapenstilstand tussen de Libanese regering en Israël - nodig om het noorden van Israël te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah.