Irak claimt uitschakelen prominente commandant Islamitische Staat

BAGDAD (ANP/RTR) - Irak claimt in buurland Syrië samen met een door de VS geleide coalitie een belangrijke commandant te hebben gedood van de terroristische beweging Islamitische Staat. De Iraakse antiterrorismebestrijders melden dat commandant Omar Abdul Qader Bassam is gedood. Hij wordt ook Abdul Rahman al-Halabi genoemd.

Volgens Irak zat hij achter aanslagen in verscheidene landen, inclusief een bomaanslag op de Iraanse ambassade in Libanon. Hij zou ook bezig zijn geweest met de voorbereiding van aanslagen in Europa en Noord-Amerika.

De VS hebben een basis in Zuid-Syrië die is opgezet om jihadisten te bestrijden. Ongeveer twaalf jaar geleden vestigden soennitische jihadisten een schrikbewind in een groot deel van Syrië en Irak. Ze noemen zich Islamitische Staat (IS) en riepen een 'kalifaat' uit. Dat hield stand tot 2017. Er zijn nog steeds jihadisten van IS actief in het oosten van Syrië. Na de val van dictator Bashar al-Assad in Syrië in december wordt gevreesd voor een actievere IS.