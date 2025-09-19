ECONOMIE
VN-Veiligheidsraad stelt sancties tegen Iran in om nucleaire deal

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 16:42
NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - De VN-Veiligheidsraad heeft besloten de sancties die het bondgenootschap eerder oplegde aan Iran, opnieuw in te stellen.
Iran was tijdelijk vrijgesteld van de sancties onder de nucleaire deal die het met de VN sloot in 2015. Eerder trokken de VS zich al terug uit die deal, maar andere permanente leden van de Veiligheidsraad niet. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wilden de sancties tegen Iran opnieuw instellen, vanwege het schenden van de voorwaarden van die deal.
