Heinen wil nog niet reageren op EU-plan bevroren tegoeden Rusland

KOPENHAGEN (ANP) - Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) wil nog niet reageren op het plan van de Europese Commissie om de opgebouwde kasmiddelen van bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor een lening aan Oekraïne. Het risico van de lening komt bij de EU-lidstaten te liggen, zo wil Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie). Heinen wil pas een inhoudelijke reactie geven als er een concreet voorstel ligt, zei hij vrijdag tegen het ANP.

In de wandelgangen van Kopenhagen, waar de EU-ministers van Financiën vergaderen, is vrijdag al volop gereageerd op het idee van de Commissie. In oktober komt Dombrovskis met een concreet voorstel, zei Heinen. "Dat wacht ik af."

Op verzoek van de EU-ministers van Financiën brengt de Commissie alle mogelijke opties om Oekraïne financieel meer te steunen "zonder dat dat drukt op de begroting in de nationale lidstaten".

Rekening

Nederland is een grote donateur aan Oekraïne. "Maar veel landen lopen tegen hun grenzen aan omdat hun begroting niet op orde is", aldus Heinen.

De rekening van de wederopbouw van Oekraïne moet bij Rusland worden gelegd, vindt Heinen net als de Commissie en de EU. "Tegelijkertijd voelen we allemaal moreel de plicht om Oekraïne te blijven steunen, ook financieel."

'Fractie'

"We moeten Oekraïne steunen en dat kost geld. Maar als we dat niet doen, dan is de rekening nog vele malen groter. Want dan is onze hele veiligheidsorde kapot. En zonder onze veiligheid hebben we überhaupt geen welvaart."

"De kosten van de steun die wij nu betalen is een fractie van de kosten die we zouden hebben als we Oekraïne om zouden laten vallen en de Russen zouden winnen. De Russen mogen niet winnen in Oekraïne."