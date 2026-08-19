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Irak sluit contracten af voor alternatieve routes olie-export

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 2:04
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BAGDAD (ANP) - De Iraakse regering heeft contracten goedgekeurd om via alternatieve routes olie te exporteren, zo maakte de regering dinsdag bekend.
De contracten gaan 1 september in en hebben een looptijd van drie maanden. Irak zal gebruikmaken van gespecialiseerde bedrijven en routes door onder andere Turkije en Syrië om de olie te exporteren.
De Iraakse handelwijze heeft te maken met de sluiting van de Straat van Hormuz. De meeste export ging van oudsher vanuit het zuiden door de Perzische Golf en de Straat van Hormuz.
Over de bedrijven waarmee het land in zee gaat en de hoeveelheden olie die via de nieuwe routes worden geëxporteerd is nog niets bekendgemaakt.
Irak is de op een na grootste producent van de OPEC-landen en is voor zijn economie sterk van olie afhankelijk.
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