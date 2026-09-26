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Iran: alleen diplomatie kan conflict met VS oplossen

Samenleving
door anp
zondag, 27 september 2026 om 1:06
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TEHERAN (ANP/RTR) - Iran houdt vol dat alleen diplomatie een einde kan maken aan het conflict met de Verenigde Staten en Israël. De Amerikaanse president Donald Trump zei zaterdag een Iraans voorstel voor heropening van de Straat van Hormuz en beëindiging van de gevechten te hebben afgewezen.
"Onze voorwaarden zijn duidelijk en elke stap richting heropening van de Straat van Hormuz hangt af van het voldoen aan die voorwaarden", schreef de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi op sociale media. Volgens hem kan alleen een onderhandelde oplossing de impasse doorbreken.
Iran presenteerde deze week tijdens de Algemene Vergadering van de VN een vredesvoorstel, dat via Qatar aan de VS zou zijn overgebracht. Trump zei dat Iran een akkoord wil omdat het land er slecht voorstaat.
Volgens Araqchi hebben bemiddelaars Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing meegedeeld. Iran wacht daarop voordat het een besluit neemt.
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