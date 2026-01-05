ECONOMIE
Iran: arrestatie Maduro is illegale daad van VS

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 9:31
anp050126078 1
TEHERAN (ANP/AFP) - Iran wil dat de door de VS opgepakte Venezolaanse president Nicolás Maduro wordt vrijgelaten. Maduro onderhield goede banden met de regering in Teheran.
"De president van een land en zijn vrouw zijn ontvoerd. Dat is niets om trots op te zijn; het is een illegale daad", zei woordvoerder Esmaeil Baqaei van het ministerie van Buitenlandse Zaken op een persconferentie. "Zoals het Venezolaanse volk heeft benadrukt, moet hun president worden vrijgelaten." Hij voegde eraan toe dat de relatie met Venezuela onveranderd blijft.
Iran kreeg net als Venezuela te maken met een Amerikaanse militaire operatie. In juni vorig jaar vielen de VS nucleaire installaties aan in Iran.
Trump waarschuwde Iran zondag dat het land "hard getroffen" zal worden als er demonstranten omkomen bij de grootschalige antiregeringsprotesten in het land. Er zijn al meerdere doden gemeld bij confrontaties tussen betogers en veiligheidstroepen.
