Brits verbod op junkfoodreclame overdag ingegaan

LONDEN (ANP/AFP) - In het Verenigd Koninkrijk zijn strengere regels ingegaan die kinderobesitas moeten tegengaan. Vanaf nu is het overdag verboden om op televisie reclame te maken voor junkfood. Online zijn de reclames helemaal niet meer toegestaan.

Het Britse ministerie van Gezondheid verwacht dat deze maatregel ervoor zorgt dat het aantal kinderen met zwaar overgewicht met 20.000 afneemt. Dat zou ook zo'n 2 miljard pond (2,3 miljard euro) aan zorgkosten besparen.

Volgens het ministerie heeft momenteel 22 procent van de kinderen die beginnen aan de basisschool (als ze ongeveer 5 jaar zijn) overgewicht of obesitas.

Het reclameverbod geldt voor producten met hoge vet-, zout- of suikergehaltes. Op televisie kunnen die reclames wel worden uitgezonden vanaf 21.00 uur. Ook hebben lokale autoriteiten vanaf nu meer bevoegdheden om fastfoodzaken te weren in de buurt van scholen.

De regering van premier Keir Starmer kondigde deze maatregelen aan in 2024.