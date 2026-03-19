Tinder eist je gezicht op: waarom miljoenen Nederlanders zich zorgen moeten maken

Tinder was ooit simpel: een foto uploaden, een leuk profiel schrijven en swipen maar. Maar vanaf april 2026 verandert dat ingrijpend voor Nederlandse gebruikers. Het datingplatform verplicht iedereen tot een zogeheten biometrische gezichtsscan, zo bevestigt het bedrijf aan De Telegraaf. Met de scan wil Tinder catfishers – mensen die zich voordoen als iemand anders – buiten de deur houden. Wie de scan voltooit, krijgt een blauw vinkje.

Goed bedoeld, groot risico

Privacydeskundige Brenno de Winter erkent dat de maatregel logisch is: Tinder wordt al jarenlang overspoeld met nepprofielen. Maar de keerzijde is aanzienlijk. Uit het bijgewerkte privacybeleid van Tinder blijkt dat de gezichtsscans worden opgeslagen op Amerikaanse servers, voor de volledige duur van je account. En zelfs na het verwijderen van je account kan Tinder de data nog bewaren als dat "nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting".

Wat veel gebruikers niet beseffen: Amerikaanse bedrijven vallen onder de Cloud Act, een federale wet uit 2018. Die verplicht hen om data aan de Amerikaanse overheid te overhandigen wanneer daarom wordt gevraagd – ongeacht waar die data fysiek zijn opgeslagen. Dat staat op gespannen voet met de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR), die juist strenge eisen stelt aan de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU.sproof+1

Juristen slaan alarm

Privacyjurist Charlotte Meindersma plaatst in De Telegraaf serieuze vraagtekens bij de aanpak. Ze ziet niet in waarom gezichtsdata met derden gedeeld moeten worden en waarom ze zo lang bewaard blijven. Ook de manier waarop Tinder toestemming afdwingt – door simpelweg te stellen dat je akkoord gaat als je de app na 4 april blijft gebruiken – is volgens haar juridisch onhoudbaar. "Toestemming moet altijd expliciet gegeven worden", aldus Meindersma.