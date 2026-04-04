Israël roept op tot evacuatie van Libanese kuststad Tyrus

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht heeft een dringend evacuatiebevel uitgevaardigd aan de inwoners van de Zuid-Libanese kuststad Tyrus. Er zullen meer aanvallen volgen tegen Hezbollah, aldus een verklaring.

Inwoners worden opgeroepen direct hun woningen te verlaten en zich ten noorden van de rivier Zahrani te begeven. Tienduizenden inwoners hebben Tyrus al verlaten, maar circa 20.000 zijn achtergebleven, inclusief ontheemden uit omliggende dorpen.

De regio is zaterdag getroffen door een reeks aanvallen. Het ministerie van Gezondheid meldt dat een ziekenhuis in Tyrus is beschadigd door Israëlische luchtaanvallen op nabijgelegen panden. Elf mensen zouden gewond zijn geraakt, twee gebouwen werden verwoest.

Israël voert sinds begin maart weer grootschalige aanvallen uit in heel Libanon en is ook een grondoffensief in het zuiden begonnen.