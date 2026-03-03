ECONOMIE
VS trekken overheidspersoneel in Bahrein, Irak en Jordanië terug

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 10:54
anp030326107
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het vertrek aangekondigd van niet-essentiële overheidsmedewerkers en hun familieleden in Bahrein, Irak en Jordanië. Dat bevel heeft te maken met veiligheidsrisico's vanwege de oorlog met Iran.
In de nacht van maandag op dinsdag werd de Amerikaanse ambassade in de Saudische hoofdstad Riyad aangevallen door twee drones. Er ontstond een kleine brand en de ambassade blijft tijdelijk gesloten.
Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de ambassades in Jordanië en Irak zijn gesloten voor publiek, maar dat daar wel Nederlandse diplomaten werken. "We monitoren de situatie voortdurend en de veiligheid van onze mensen heeft topprioriteit", aldus de zegsman. Omwille van de veiligheid wil hij niet zeggen hoeveel mensen er werken en specificeren welke veiligheidsmaatregelen worden genomen. In Bahrein heeft Nederland geen diplomatieke post.
