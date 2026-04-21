Iran dreigt met directe reactie bij nieuwe vijandelijkheden VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 9:57
TEHERAN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Iraanse strijdkrachten zullen direct reageren bij "hernieuwde vijandelijkheden van tegenstanders", zegt de Iraanse commandant Ali Abdollahi tegen het Iraanse persbureau Tasnim. Een eerder gesloten bestand met de Verenigde Staten loopt naar verwachting woensdag af.
Abdollahi zegt dat Iran de overhand heeft op militair gebied. Het land zou de Straat van Hormuz nog altijd beheersen en niet accepteren dat de VS "foutieve narratieven creëren over de situatie ter plaatse". Parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf zei eerder dat Iran is voorbereid op een eventuele hervatting van de oorlog.
De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder dat Iran bereid was al zijn nucleaire materiaal over te dragen aan de VS. Iran ontkende dat en zei dat het ook nooit een optie is geweest.
Vertegenwoordigers van de VS zouden onderweg zijn naar Islamabad voor onderhandelingen, maar het is nog altijd onduidelijk of Iran ook een delegatie stuurt.
