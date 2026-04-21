ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oplichters vragen crypto voor veilige doorvaart Straat van Hormuz

Economie
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 10:14
anp210426075 1
ATHENE (ANP/RTR) - Rederijen krijgen nepberichten die een veilige doorvaart van de Straat van Hormuz beloven in ruil voor cryptovaluta. Daarvoor waarschuwt een Grieks maritiem beveiligingsbedrijf. Het leidde er volgens het Griekse MARISKS toe dat er een schip werd beschoten door Iraanse autoriteiten toen het dacht veilig door de zeestraat te kunnen varen. Door de blokkade liggen schepen al weken vast in de Perzische Golf.
Het Griekse beveiligingsbedrijf stelt dat partijen die zich voordoen als Iraanse autoriteiten rederijen een bericht hebben gestuurd. Daarin vragen ze bitcoin of tether in ruil voor een passage door de zeestraat.
De Straat van Hormuz is sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels gesloten. Vrijdag werd het kanaal heropend door Iran maar dat bleek van korte duur, want een dag later besloot Iran de zeestraat weer te blokkeren. Op die zaterdag probeerde er een schip door de zeestraat te varen dat volgens MARISKS in de oplichting was getrapt.
loading

104610393_m

234820124_m

gandr-collage (1)

om geen strafrechtelijk onderzoek naar belastingdienst1610024502

generated-image (2)

ANP-531873054

Loading