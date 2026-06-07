ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voor het eerst meerderheid: oppositie tegen Netanyahu haalt 62 zetels

Politiek
door Peter Janssen
zondag, 07 juni 2026 om 6:13
ANP-560091825
Het politieke tij in Israël lijkt te keren. Een nieuwe peiling van Zman Yisrael, zustersite van The Times of Israel, geeft het anti-Netanyahu-blok van zionistische partijen 62 zetels in de 120 zetels tellende Knesset. Eén meer dan de magische 61 die nodig is om te regeren — en cruciaal: zónder steun van de Arabische partijen Ra'am en Hadash-Ta'al.
Dat is een primeur. Eerdere peilingen lieten de oppositie steevast onder de 60 zetels stranden zodra Arabische steun werd weggestreept. Sinds 7 oktober 2023 ligt samenwerking met Arabische facties politiek zeer gevoelig, dus de belofte van Naftali Bennett om een "zuiver zionistische" regering te vormen krijgt nu voor het eerst rekenkundige dekking.
Likud blijft met 23 zetels de grootste, maar Bennetts nieuwe partij Together (21) en Yashar van oud-legerchef Gadi Eisenkot (19) zitten dicht achter hem. In een aparte peiling van Kanaal 12 wordt Eisenkot zelfs voor het eerst boven Netanyahu verkozen als gewenste premier.
Eén kanttekening: als de Arabische partijen samen optrekken op één lijst, valt het oppositieblok terug naar 59 zetels. De verkiezingen moeten uiterlijk 27 oktober plaatsvinden.

Lees ook

Trump gaat samen met Israel Iran naar 'het stenentijdperk' bombarderenTrump gaat samen met Israel Iran naar 'het stenentijdperk' bombarderen
Trump voert verhit telefoongesprek met Netanyahu over aanval op QatarTrump voert verhit telefoongesprek met Netanyahu over aanval op Qatar
Israël weent: Trump kiest nieuwe, rijkere vriendenIsraël weent: Trump kiest nieuwe, rijkere vrienden
5 mei: Israël van plan om aanvallen op Gaza uit te breiden5 mei: Israël van plan om aanvallen op Gaza uit te breiden
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

188371889_m

Draag jij een smartwatch? Waarom je dat beter niet kunt doen

Scherm­afbeelding 2026-06-06 om 06.30.31

Wall Street krijgt de grootste tik van het jaar — is dit het begin van de ommekeer?

ANP-555644280

Pogačar tegen Vingegaard: waarom de Tour van 2026 een totaal ander gevecht wordt

78999b30-60f6-11f1-bb63-4f1168d17ecf

Twee miljard tegen negentig miljoen: waarom Swift en Kelce zonder huwelijkscontract niet aan het altaar zouden moeten verschijnen

182049652_m

Wie contant afrekent, geeft minder geld uit

Loading