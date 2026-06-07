Voor het eerst meerderheid: oppositie tegen Netanyahu haalt 62 zetels

Het politieke tij in Israël lijkt te keren. Een nieuwe peiling van Zman Yisrael,
zustersite van The Times of Israel
, geeft het anti-Netanyahu-blok van zionistische partijen 62 zetels in de 120 zetels tellende Knesset. Eén meer dan de magische 61 die nodig is om te regeren — en cruciaal: zónder steun van de Arabische partijen Ra'am en Hadash-Ta'al.
Dat is een primeur. Eerdere peilingen lieten de oppositie steevast onder de 60 zetels stranden zodra Arabische steun werd weggestreept. Sinds 7 oktober 2023 ligt samenwerking met Arabische facties politiek zeer gevoelig, dus de belofte van Naftali Bennett om een "zuiver zionistische" regering te vormen krijgt nu voor het eerst rekenkundige dekking.
Likud blijft met 23 zetels de grootste, maar Bennetts nieuwe partij Together (21) en Yashar van oud-legerchef Gadi Eisenkot (19) zitten dicht achter hem. In een aparte peiling van Kanaal 12 wordt Eisenkot zelfs voor het eerst boven Netanyahu
verkozen als gewenste premier.
Eén kanttekening: als de Arabische partijen samen optrekken op één lijst, valt het oppositieblok terug naar 59 zetels. De verkiezingen
moeten uiterlijk 27 oktober plaatsvinden.