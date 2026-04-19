Supporters en spelers van AZ vieren bekeroverwinning in Alkmaar

Samenleving
door anp
maandag, 20 april 2026 om 00:36
ALKMAAR (ANP) - De spelers van AZ zijn zondagavond laat uitbundig bejubeld door een grote menigte supporters. Iets voor middernacht verscheen de AZ-selectie, die eerder op de dag de bekerfinale met 5-1 van NEC won, op het bordes van het AFAS Stadion in Alkmaar. De uitzinnige fans, uitgedost met vlaggen en sjaaltjes van AZ, dansten, zongen en juichten onder dat balkon, omringd door de rook van enorme hoeveelheden afgestoken vuurwerk en brandende fakkels, zo was te zien op een livestream van NH Nieuws.
Onder de fans bestond naast blijdschap ook vooral opluchting dat de verloren finale van vorig jaar door de ploeg was rechtgezet. Het feest bij het stadion was spontaan ingelast na de bekeroverwinning. De officiële huldiging volgt dinsdagavond.
De fans op het parkeerplein voor het stadion scandeerden enthousiast de namen van meerdere spelers. "Parrott on fire", klonk het bijvoorbeeld ter ere van de topscorer van AZ in het bekertoernooi, spits Troy Parrott.
De spelers op het bordes zongen zelf af en toe ook mee via een microfoon, maar zij gaven geen toespraken. Dat komt wellicht op dinsdag tijdens de officiële huldiging.
