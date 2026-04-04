Iran en VS zoeken door naar vermist bemanningslid F-15 in Iran

TEHERAN (ANP) - Zowel Iran als de Verenigde Staten zoeken in het zuidwesten van Iran nog altijd naar een bemanningslid van de F-15 die vrijdag uit de lucht zou zijn geschoten. De plaatsvervangend gouverneur van de Iraanse provincie Kohgiluyeh en Boyer-Ahmad laat volgens de BBC aan Iraanse media weten dat "de politie, veiligheidsdiensten en inwoners in de regio proberen de piloot te identificeren".

De plaatsvervangend gouverneur van de provincie vlak bij de Perzische Golf spreekt tegenover persbureau Fars van "grootschalige inspanningen" om "de piloot" te vinden.

Amerikaanse media meldden eerder op basis van bronnen binnen het Pentagon dat ook de VS massaal naar het vermiste bemanningslid zoekt. Het andere bemanningslid van het gevechtsvliegtuig is volgens Amerikaanse media gered.

The Washington Post stelt dat dit "het gevaarlijkste moment voor Amerikaanse troepen tot nu toe is" in de oorlog in het Midden-Oosten. Het gebeurde in de afgelopen weken nog niet eerder dat een bemand Amerikaans vliegtuig boven vijandelijk gebied werd neergeschoten, schrijft de krant.