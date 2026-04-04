Meerdere aanvallen in Midden-Oosten gemeld

TEHERAN/TEL AVIV/MANAMA (ANP) - Meerdere landen in het Midden-Oosten melden in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw aanvallen over en weer. Israël laat weten dat er vanuit Iran raketten zijn afgevuurd op het land. Dat gebeurde de afgelopen weken vrijwel dagelijks. Het Israëlische leger liet zaterdagochtend vroeg weten doelen in de Libanese hoofdstad Beiroet aan te vallen. Journalisten van persbureau AFP meldden daar explosies.

In de Syrische hoofdstad Damascus klonken eveneens explosies. Volgens de Syrische staatstelevisie waren die het gevolg van de Israëlische luchtverdediging die reageerde op de Iraanse raketten.

Golfstaat Bahrein meldde eerder in de nacht dat vier mensen gewond raakten door brokstukken van een onderschepte drone, meldt Al Jazeera. Ook huizen raakten daarbij beschadigd.

De oorlog in het Midden-Oosten begon ruim een maand geleden met Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran. Teheran heeft in een reactie raketten afgevuurd op buurlanden en de Straat van Hormuz effectief gesloten voor de internationale zeevaart.