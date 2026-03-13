ECONOMIE
Iran haalt lichamen terug uit Sri Lanka na zinken Iraans schip

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 10:45
COLOMBO (ANP/AFP) - De lichamen van 84 Iraniërs van het gezonken oorlogsschip IRIS Dena worden vrijdag vanuit Sri Lanka teruggebracht naar Iran. Dat land stuurt een vliegtuig om de overledenen op te halen, meldt het Sri Lankaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De opvarenden kwamen vorige week om het leven nadat het marineschip voor de kust van Sri Lanka door een Amerikaanse aanval tot zinken werd gebracht.
De 32 opvarenden die werden gered, blijven voorlopig in Sri Lanka. Net als de Iraniërs die van een ander schip in de buurt werden geëvacueerd.
De IRIS Dena werd door een Amerikaanse onderzeeër tot zinken gebracht in de Indische Oceaan, net buiten Sri Lankaanse wateren. Hierbij vielen ruim honderd doden.
