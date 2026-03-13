ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen ontevreden na kwalificatie sprintrace en training

Sport
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 10:42
anp130326083 1
SHANGHAI (ANP) - Max Verstappen hield een slecht gevoel over aan de kwalificatie voor de sprintrace en de vrije training voor de Grote Prijs van China in Shanghai. "De hele dag was een ramp, qua tempo", aldus Verstappen op zijn website verstappen.com.
Verstappen zette twee keer de achtste tijd neer. "Ik had geen grip en ik denk dat dat het grootste probleem is. Geen grip en geen balans. We verliezen enorm veel tijd in de bochten, en daardoor ontstaan ​​er andere kleine problemen. Maar het grootste probleem voor ons is het bochtenwerk, dat is compleet mis. Op dit moment weet ik niet wat we kunnen doen, maar we zullen zien."
De Brit George Russell start de sprintrace vanaf poleposition, voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Isack Hadjar, ploeggenoot van Verstappen, eindigde als tiende.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

generated-image (7)

Deze populaire schoenen verzwakken ongemerkt je voeten

ANP-535473972

Mooiste boek ter wereld komt voor derde jaar op rij uit Nederland

70095923_m

Moeten goede pannen per se zo duur zijn?

191811924_m

Deze veelgebruikte drugs verdriedubbelen je kans op een beroerte

download

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

Loading