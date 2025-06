Iran houdt staatsbegrafenis voor door Israël gedode kopstukken

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran houdt een staatsbegrafenis voor zo'n zestig mensen die zijn gedood in de oorlog met Israël. Onder anderen militaire kopstukken en nucleaire wetenschappers worden geëerd tijdens de ceremonie in de hoofdstad Teheran.

Op beelden van de staatstelevisie is te zien dat de kisten staan opgesteld op een centraal plein in de stad, omringd door mensen met Iraanse vlaggen en foto's van de overledenen. In een van de kisten ligt Mohammad Bagheri, de stafchef van het leger die op de eerste dag van de oorlog werd gedood. Ook de commandant van de Revolutionaire Garde, Hossein Salami, wordt begraven.

President Masoud Pezeshkian en een aantal andere hoge regeringsleden zijn aanwezig bij de plechtigheid. Na de ceremonie worden de kisten in een stoet door de stad gereden.

627 burgers gedood

Op de beelden is ayatollah Ali Khamenei niet te zien. Die liet donderdag voor het eerst sinds het ingaan van het staakt-het-vuren van zich horen en claimde de overwinning op Israël. De Amerikaanse president Donald Trump, die zich met luchtaanvallen ook mengde in de oorlog, is het daar niet mee eens. "Waarom zou deze zogenaamde Opperste Leider zo schaamteloos en dwaas de overwinning opeisen in de oorlog met Israël, terwijl hij weet dat het een leugen is", vroeg Trump zich af op Truth Social.

De Amerikaanse president beweerde op zijn beurt dat hij heeft voorkomen dat Israël Khamenei heeft gedood. "Ik wist precies waar hij verstopt zat", schrijft Trump. "Ik heb hem gered van een heel lelijke en gênante dood."

Volgens de Iraanse autoriteiten zijn bij de Israëlische luchtaanvallen zeker 627 burgers gedood, los van de militaire doden. Israël zei dat 28 mensen zijn gedood bij Iraanse tegenaanvallen.