Festivals zetten speciale bussen in tijdens NS-staking

HILVARENBEEK (ANP) - Best Kept Secret en Oerol zetten allebei speciale pendelbussen in voor bezoekers van de festivals die vrijdag beginnen. Best Kept Secret in Hilvarenbeek laat bussen rijden vanaf de NS-stations in Oss, Breda en Zaltbommel.

De bussen vertrekken op drie tijdstippen: 09.00 uur, 13.00 uur en 17.00 uur. Bezoekers kunnen een plaats boeken op de bus via de mail die ze hebben gekregen.

Oerol op Terschelling laat weten dat er bij voldoende animo een bus vertrekt vanuit Utrecht Centraal en Amsterdam Sloterdijk. Dat kost de reiziger ongeveer 30 euro.