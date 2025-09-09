ECONOMIE
Iran maakt nieuwe afspraken met IAEA over hervatten inspecties

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 21:18
anp090925180 1
CAÏRO (ANP) - Iran heeft nieuwe afspraken gemaakt met het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) over het hervatten van de inspecties van nucleaire faciliteiten. Dat meldt IAEA-topman Rafael Grossi op X na een ontmoeting met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi in Caïro.
"Dit is een belangrijke stap in de juiste richting", schrijft Grossi. Hij plaatste ook een aantal foto's, waarop te zien is dat hij samen met Araghchi een overeenkomst ondertekent.
Het IAEA heeft inspecties gehouden bij de Iraanse nucleaire locaties om erop toe te zien dat het land zijn atoomprogramma niet zou gebruiken voor de ontwikkeling van kernwapens. Maar de relatie werd de laatste jaren steeds moeizamer en bereikte een dieptepunt in juni, toen Israël en de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden op Iraanse nucleaire locaties.
Teheran zette de samenwerking officieel stop omdat het IAEA te veel zou meegaan in de Amerikaanse opvatting dat Iran dicht bij een kernwapen zou zijn.
