Apple onthult slankere iPhone Air en nieuwe iPhone 17

Economie
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 20:33
anp090925179 1
CUPERTINO (ANP/RTR) - Het Amerikaanse techconcern Apple heeft dinsdag een nieuw, slanker iPhone 'Air'-model gepresenteerd met een gloednieuwe processor en een batterijduur "die de hele dag meegaat". Daarnaast onthulde het bedrijf de iPhone 17, de nieuwste generatie van zijn vlaggenschip-smartphone. Apple presenteerde zijn nieuwe apparaten tijdens een evenement op het hoofdkantoor in Cupertino, in de staat Californië.
Het iPhone Air-model is een van de hoogtepunten van het jaarlijkse productlanceringsevenement en Apple benadrukte dat dit de duurzaamste iPhone tot nu toe is. Apple verklaarde ook dat de iPhone 17 een helderder en krasbestendiger scherm krijgt. Ook zal het apparaat worden uitgerust met een nieuwe processorchip, die verbeterde mogelijkheden biedt voor kunstmatige intelligentie.
Het concern onthulde ook een nieuwe versie van zijn AirPods Pro draadloze koptelefoon en Apple Watch met een bloeddrukmeter. De nieuwe oordopjes beschikken over live vertaling van talen.
