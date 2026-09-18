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Iran meldt aanval op olietanker in Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 2:51
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TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) heeft vrijdag bekendgemaakt dat het een Togolese olietanker in de Straat van Hormuz heeft aangevallen, aldus een verklaring van het Iraanse staatspersbureau IRNA.
"De olietanker 'Trend', die onder Togolese vlag voer, werd aangevallen en onderschept nadat er brand aan boord was uitgebroken", aldus de verklaring. Volgens het bericht ging het om een poging om "illegaal" door de Straat van Hormuz te varen.
Donderdagavond meldde de Britse scheepvaartmonitor UKMTO een "veiligheidsincident in de Straat van Hormuz, 29,5 kilometer ten noordoosten van Khasab, Oman." UKMTO gaf echter geen details over het betrokken schip en het is onduidelijk of het om hetzelfde schip gaat als dat waarover de IRG sprak.
De Straat van Hormuz is cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, maar is door de oorlog van de VS met Iran zo goed als afgesloten.
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