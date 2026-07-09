Iran meldt doden door Amerikaanse aanvallen

AHVAZ (ANP/AFP) - Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen twee dagen zeker veertien mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 mensen nog in het ziekenhuis liggen.

De slachtoffers vielen verspreid over vijf provincies. Drie van de doden kwamen om in de nacht van woensdag op donderdag in de westelijke stad Ahvaz, meldde de lokale gouverneur. Enkele anderen raakten daar gewond.

Iran en de Verenigde Staten vielen elkaar voor de tweede nacht op rij aan. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde woensdag al dat het afgesproken memorandum van overeenstemming over een tijdelijk bestand wat hem betreft voorbij was, omdat Iran schepen op de Straat van Hormuz had beschoten.

Negentig militaire doelen

Het Amerikaanse leger zegt daarom negentig militaire doelen te hebben bestookt. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse bases in Koeweit en Bahrein.

Koeweit meldde donderdagochtend materiële schade nadat het enkele (ballistische) raketten en een tiental drones had neergehaald. Ook werd een gewonde gemeld. In Bahrein ging donderdagochtend kort het luchtalarm. Een klein uur later werd die waarschuwing weer ingetrokken. Schade of slachtoffers werden daar vooralsnog niet gemeld.