Iran noemt eigen vredesvoorstel aan VS 'legitiem en vrijgevig'

TEHERAN (ANP/RTR) - Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het vredesvoorstel dat het land eerder deed aan de Verenigde Staten "legitiem en vrijgevig" was. Volgens Iran stellen de VS nog altijd onredelijke en eenzijdige eisen.

In het plan, dat de Amerikaanse president Donald Trump eerder "volkomen onacceptabel" noemde, zou onder meer hebben gestaan dat er een einde moet komen aan de Amerikaanse zeeblokkade en het vrijgeven van bevroren Iraanse tegoeden. Ook het "creëren van veiligheid in de regio en Libanon" zou onderdeel zijn geweest van het plan.

"We hebben geen concessies geëist. Het enige dat we hebben geëist, is Irans legitieme recht," aldus een woordvoerder van het ministerie. De onderhandelingen verlopen nog altijd via bemiddelaar Pakistan.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei eerder dat de oorlog niet voorbij is voordat al het verrijkte uranium uit Iran is. Het is niet duidelijk in hoeverre dat onderdeel was van het voorstel.