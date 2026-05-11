Oekraïne wil Schröder niet als EU-onderhandelaar

BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense minister Andrii Sybiha van Buitenlandse Zaken wil de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder niet als onderhandelaar namens de EU over vrede tussen zijn land en Rusland. "Wij steunen zo'n kandidatuur absoluut niet", zei hij bij aankomst in Brussel. Daar woont Sybiha een deel van de bijeenkomst bij van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

"Europa heeft veel leiders", voegde hij daaraan toe.

De Russische president Vladimir Poetin opperde dit weekend om Schröder namens de EU te laten onderhandelen. Ook EU-buitenlandchef Kaja Kallas voelt er niets voor deze pro-Russische Duitser als bemiddelaar te benoemen. De Duitse regering noemde de suggestie dit weekend ongeloofwaardig.

Onvrede

Sybiha vindt wel dat de EU een rol moet spelen in onderhandelingen over vrede, zei hij maandag. Het moet volgens hem niet gaan om alternatieve vredesbesprekingen, maar om een aanvulling op de "mainstream onderhandelingen onder leiding van de VS". Daarover wil hij in Brussel praten.

Met de EU-ministers wil hij het ook hebben over nieuwe EU-sanctiepakketten tegen Rusland. De EU heeft recent het twintigste sanctiepakket aangenomen. Die sancties werken, zei Sybiha.

Gezien de economische gevolgen van die strafmaatregelen en de toenemende onvrede daarover in Rusland "is dat voor ons een signaal om de druk op Rusland te blijven opvoeren", zei de Oekraïense buitenlandminister.