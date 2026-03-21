Iran: nucleaire installatie Natanz opnieuw aangevallen

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse nucleaire installatie Natanz is getroffen door Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen, meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Hierbij zouden volgens het land geen radioactieve materialen zijn vrijgekomen. Iran meldde begin maart ook dat de kerncentrale was getroffen.

Natanz is een van de installaties in het land waar uranium wordt verrijkt, wat nodig is voor de productie van kernwapens. Iran ontkent de wapens te ontwikkelen en zegt het nodig te hebben voor kernenergie.

Bij de aanval begin maart bleek er schade te zijn aan twee gebouwen in de buurt van de kerncentrale, meldde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) achteraf. Er was geen schade aan de faciliteiten met nucleair materiaal.