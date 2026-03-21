Vooral de jonge moeder lijdt onder een scheiding

Een scheiding is natuurlijk voor het hele gezin een drama, maar het is vooral de jonge moeder die het zwaarste lijdt onder een relatiebreuk. Dat blijkt uit van de Universiteit Wageningen. Ieder jaar eindigen meer dan 30.000 huwelijken in een scheiding . In twee derde van de gevallen zijn daar kinderen bij betrokken. Iedereen voelt zich in de eerste jaren na een echtscheiding ongelukkiger, concludeert de Wageningse socioloog Jornt Mandemakers. Maar het zijn ouders met kinderen tussen nul en zes jaar oud die zich het rotst voelen.

Jonge kinderen maken de financiële gevolgen van een scheiding groter. Ook het contact tussen ex-partners dat vanwege de kinderen in stand gehouden wordt, kan voor frustraties zorgen.

De jonge moeders hebben het echter veel zwaarder dan de vaders. Zij geven hun leven zonder partner een lager cijfer dan gemiddeld. Ook voelen zij zich minder vaak gelukkig, zijn ze onrustig, neerslachtig en zenuwachtig. Mandemakers: "Vrouwen lijden sowieso zwaarder onder een scheiding dan mannen. Daar komt bij dat de zorg voor jonge kinderen nog relatief vaak op de schouders van de moeder terecht komt. De combinatie van een scheiding, kinderen en zorgen om geld maken het extra moeilijk.”