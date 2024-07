Iran ontbiedt Duitse ambassadeur na sluiting islamitisch centrum

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft de Duitse ambassadeur in het land ontboden na de sluiting van een islamitisch centrum in Hamburg. De organisatie en vijf suborganisaties zijn woensdag door Duitsland verboden in verband met extremisme.

Duitsland zegt dat het Islamitisch Centrum Hamburg onder controle van Teheran staat. Deze organisatie zou ideologie verspreiden die tegen de democratie en rechtsstaat is. Het verbod leidt tot de sluiting van vier sjiitische moskeeën in het land. Woensdag zijn invallen geweest op 53 locaties in onder meer Hamburg, Berlijn en Bremen.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt de "vijandige actie" van Duitsland. Deze zou ingaan tegen de fundamentele principes van mensenrechten. Het ministerie beschuldigt Duitsland ook van islamofobie. Ook prijst het islamitische centra, waaronder die in Hamburg, voor "waardevolle en onvergetelijke diensten" over de islam en het tegengaan van extremisme.