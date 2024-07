Onderzoek naar compensatie getroffen ondernemers 'wolvengebied'

LEUSDEN (ANP) - Meerdere overheden onderzoeken of ondernemers die inkomsten mislopen door het afsluiten van landgoed Den Treek bij Leusden, gecompenseerd kunnen worden. "Daarbij wordt breed onderzocht welke regelingen en andere mogelijkheden er zijn voor het verstrekken van compensatie", zegt een woordvoerster van de gemeente Leusden. Op een deel van Den Treek geldt sinds donderdag een noodbevel na incidenten met een wolf, voor de rest van het gebied is het advies om daar niet te komen.

Ondernemers in de gemeente Leusden hebben sinds de afsluiting van Den Treek te maken met annuleringen en een fors teruglopend aantal bezoekers. Zo zei Kees Haalboom, eigenaar van pannenkoekenhuis Bergzicht net buiten het afgesloten gebied, dat hij nu de passanten mist; wandelaars en fietsers die spontaan op het terras aanschuiven. Haalboom heeft al bij de gemeente Leusden en de provincie Utrecht aangeklopt voor mogelijke compensatie voor gemiste inkomsten.

Een woordvoerster van de provincie Utrecht bevestigt dat onderzocht wordt of en op welke wijze eventueel compensatie zou kunnen worden geboden aan getroffen ondernemers. "Maar op dit moment kunnen we daar nog niets concreets over zeggen."

Volgens de beheerder (rentmeester) van landgoed Den Treek kost de afsluiting van het gebied "honderdduizenden euro's". Dat zijn niet alleen kosten om de afsluitingen te plaatsen en om met boa's voor de handhaving te zorgen, maar ook misgelopen inkomsten voor ondernemers in het gebied. "Den Treek is een redelijk sterke organisatie, we kunnen wel een paar maanden zonder geld. Maar voor de ondernemers ligt dat anders, zij zijn echt afhankelijk van de toeristen en recreanten", aldus Wilbert Nijlant van het landgoed.