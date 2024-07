OM eist elf jaar cel voor doden vrouw in Zeewolde

LELYSTAD (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag elf jaar gevangenisstraf geëist tegen de 58-jarige Thomas van der H., voor het doden van zijn 63-jarige partner, op 21 november 2020 in Zeewolde. "Ik ben echt onschuldig", verklaarde Van der H. bij de rechtbank in Lelystad.

Van der H. zegt dat hij en de vrouw van de trap zijn gevallen, tijdens een ruzie over een brief over onder meer een schuld van Van der H. aan de vrouw. Het paar had een moeizame relatie, waaraan de vrouw een einde wilde maken. De vrouw is volgens Van der H. eerst gevallen, hij zou haar zijn gevolgd toen hij probeerde haar vast te pakken. Beneden aan de trap zou hij het bewustzijn hebben verloren. Toen hij weer bij kennis kwam, lag de vrouw dood naast hem, beweert hij.

Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren gekomen in de woning aan de Smaragd, hield de politie de man als verdachte aan. Hij zat vijftig dagen vast en kwam in januari 2021 onder voorwaarden op vrije voeten.

Doodsoorzaak

Onderzoek heeft geen eenduidige doodsoorzaak uitgewezen, maar verwurging is volgens de patholoog het meest waarschijnlijke scenario. De vrouw had uiteenlopende verwondingen, waaronder een gebroken tongbeen. De lezing van de verdachte - een val van de trap - kan het letsel niet verklaren, oordeelt justitie.

Volgens het OM liegt de verdachte. "Het gaat niet om een noodlottig ongeval, zoals de verdachte ons wil doen geloven", aldus de officier van justitie. Van der H. heeft de vrouw van de trap geduwd en haar keel dichtgeknepen, meent de aanklager.