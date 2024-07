Iran ontkent beschuldigingen over plan voor moord op Trump

NEW YORK (ANP/RTR) - Iran ontkent plannen te hebben om de Amerikaanse oud-president Donald Trump om te leggen. De Iraanse VN-missie noemt de beschuldigingen "ongefundeerd en kwaadaardig".

De Verenigde Staten ontvingen de afgelopen weken signalen over een Iraans moordplan dat gericht zou zijn op Trump, bevestigt een Amerikaanse veiligheidsfunctionaris aan persbureau Reuters na berichtgeving van CNN. Die dreiging zou losstaan van de aanslag op Trump van afgelopen zaterdag, waarbij hij in zijn oor werd geraakt door een kogel.

De afvaardiging benadrukt wel dat Trump een "crimineel" is, die "vervolgd en gestraft" moet worden voor de moord op generaal Qassem Soleimani. Hij kwam in 2020, tijdens Trumps presidentschap, om het leven bij een Amerikaanse droneaanval op Bagdad. Iran zegt dat Trump daar via de juridische verantwoording voor moet afleggen.