Dow klimt op Wall Street door groeiende hoop op renteverlaging

NEW YORK (ANP) - De Dow-Jonesindex, de hoofdindex op de aandelenbeurzen in New York, eindigde dinsdag na het slot flink hoger en bereikte opnieuw een recordniveau. De opmars werd gestuwd door de hoop van beleggers dat de Amerikaanse centrale bank snel de rente gaat verlagen. De hardnekkige inflatie weerhield de Federal Reserve er tot nu toe van om dat te doen. De Dow-Jonesindex noteerde bij het slot 1,9 procent hoger op 40.954,48 punten.

Maandag sloot de Dow-Jonesindex ook al op een recordniveau. Fed-baas Jerome Powell verklaarde die dag dat de Fed niet zal wachten met het verlagen van de rente tot de inflatie het doel van 2 procent heeft bereikt. Dinsdag bleek bovendien dat de Amerikaanse winkelverkopen in juni onveranderd bleven, terwijl er werd gerekend op een lichte daling. Dat is een teken dat consumenten nog steeds hun geld uitgeven.

De andere graadmeters profiteerden in mindere mate van de hoop op renteverlaging in de Verenigde Staten. De brede S&P-index sloot 0,6 procent hoger op 5667,20 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent naar 18.509,34 punten.