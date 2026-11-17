TEHERAN (ANP/RTR) - Teheran ontkent dat het plannen heeft om een zogeheten vuile bom te laten ontploffen in Washington. In een bericht op X noemde een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken de beweringen "ongegrond".

CNN meldde maandag dat Iran plannen ontwikkelt om een vuile bom of chemisch wapen tot ontploffing te brengen in de Amerikaanse hoofdstad, met hooggeplaatste functionarissen binnen de regering van Trump als doelwit. De nieuwszender zou zich daarbij baseren op recente Amerikaanse inlichtingen.

Een vuile bom is een explosief met bijvoorbeeld nucleair materiaal erin. Er wordt meestal geen kernwapen mee bedoeld, maar een gewoon explosief dat radioactieve straling verspreidt.

Noodplannen

Vooralsnog zou het gaan om plannen als poging om opties achter de hand te hebben. Van een aanstaande aanval zou voorlopig geen sprake zijn. Volgens twee bronnen gaat het echter om zeer concrete plannen, inclusief locaties en doelwitten, meldt CNN. De Amerikaanse regering zou ook al aan noodplannen werken.

In een verklaring zegt het Witte Huis dat de Verenigde Staten "iedere potentiële dreiging in de gaten houden", maar dat op dit moment "geen sprake is van geloofwaardige dreigingen voor het Amerikaanse grondgebied".

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde door te dreigen dat Iran "een prijs zal betalen zoals geen enkel land die ooit eerder heeft betaald" als er sprake zou zijn van een dreigend gevaar.

"Ik hoop het niet, maar we nemen het erg serieus want ze zijn nu eenmaal gestoord", zei Trump tegen verslaggevers in de Filipijnse hoofdstad Manilla, waar hij aanwezig is rond de ASEAN-top.