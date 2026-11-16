“Het echte verhaal is dat de AI -bubbel afgelopen jaar uit elkaar begon te vallen.” Dat schrijft Michael Burry, de belegger uit de film The Big Short, in een blog die Stocktwits aanhaalt. De affaires van Jensen Huang leiden volgens hem af van een groter probleem bij Nvidia.

Burry voorspelde in 2008 de Amerikaanse huizencrash. Nu zegt hij dat de val van de chipgigant al een jaar zichtbaar was, maar dat de meeste mensen ervoor kozen om de andere kant op te kijken.

Huang zag de lawine zelf aankomen

Burry deelde een fragment uit een recent verslag van The Wall Street Journal. Daarin staat dat Huang intern besprak dat de grote clouddiensten bij Nvidia weglopen. Zij willen andere chips gebruiken en minder afhankelijk worden van het bedrijf.

Huang vroeg zich volgens de krant ook af of Nvidia met miljarden aan investeringen in de AI-keten te ver was gegaan. Het grootste probleem: de enorme hoeveelheid chipschijven en geheugen die Nvidia had beloofd af te nemen. Die kwam volgens de WSJ op hem af “als een lawine”.

De aanwijzingen zaten in de koers van NVIDIA, in de financiering van de bubbel, in de beursdocumenten en hier en daar, bijna het hele jaar door. - Michael Burry, belegger

Volgens Burry was die omslag te voorspellen. “Nvidia heeft er toch flink op ingezet”, schrijft hij. Hij noemt het een van meerdere problemen voor de lange termijn.

Grafische chips zijn niet gemaakt voor AI

Burry denkt dat de kracht van Nvidia aan één moment vastzat. De grafische chips van het bedrijf (gpu’s) zijn duur en leveren meer rekenkracht dan veel AI-taken nodig hebben.

“Gpu’s zijn oorspronkelijk niet ontworpen voor AI”, schrijft hij. Voor veel inferentie, het dagelijks draaien van een AI-model als een chatbot, en voor het trainen van kleine taalmodellen zijn ze “nu al overkill”.

Ook de analisten krijgen een veeg uit de pan. Hun rooskleurige voorspellingen dreven de verwachtingen op. “Hun werk is rooskleurige cijfers voorspellen. Vergeet dat nooit.”

In cijfers

11 procent verloor het Nvidia-aandeel in de week tot en met donderdag.

Zes beursdagen op rij ging de koers omlaag, vrijdag voorbeurs ging hij 1 procent omhoog.

63 jaar is Jensen Huang, die donderdag opstapte als topman.

1 december moet Huang achter gesloten deuren getuigen voor drie commissies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Burry wedt op een daling van alle chipaandelen

Burry zegt dat hij geen aandelen Nvidia heeft en er ook niet direct tegen wedt. Hij heeft wel puts, opties die winst opleveren als een koers daalt, op de VanEck Semiconductor ETF en op de Nasdaq 100.

Die ETF, een beleggingsfonds dat je op de beurs koopt, belegt in de grootste chipbedrijven. Daar zit ook het Veldhovense ASML tussen. Burry gokt dus niet alleen op een val van Nvidia, maar van de hele chipsector.

Hun werk is rooskleurige cijfers voorspellen. Vergeet dat nooit. - Michael Burry, belegger

Wat er nu met Nvidia gebeurt

Huang gaf vorig weekend toe dat hij zijn vrouw ontrouw was. Daarna werd hij gelinkt aan minstens drie vrouwen, onder wie Alice Huang, oud-bestuurder van Megaspeed en verdacht van spionage voor China. Nvidia benoemde financieel directeur Colette Kress donderdag tot tijdelijk topman en onderzoekt Huangs gedrag.

Op beleggersplatform Stocktwits zijn kleine beleggers nog altijd “extreem positief” over het aandeel. Burry ziet dat anders: “De gevolgen beginnen pas.”

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