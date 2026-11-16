Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De vorige keer was een succes (Kim heeft nu een atoombom) dus Trump sluit ontmoeting met Kim Jong-un in China niet uit

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
anp161126142 1
Volg ons op Google Nieuws
De Amerikaanse president Donald Trump sluit niet uit dat hij in China ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat treffen. Dat verklaarde hij in Washington voor zijn vertrek naar Azië, waar hij toppen gaat bijwonen in de Filipijnen en China.
Op de agenda staat onder meer een gesprek met de Chinese president Xi Jinping en de Russische leider Vladimir Poetin. "We gaan president Xi ontmoeten. Hij was hier een maand geleden, en we gaan ook president Poetin ontmoeten, en misschien spreken we ook Kim Jong-un wel", zei hij bij het Witte Huis tegen journalisten.
Trump heeft herhaaldelijk geopperd dat hij Kim weer zou kunnen ontmoeten. Hij onderhandelde tijdens zijn eerste ambtsperiode met Noord-Korea over het kernwapenprogramma van die dictatuur, maar een doorbraak bleef uit. Volgens een bron binnen de Amerikaanse regering staat er nog geen nieuw overleg met Trump en Kim gepland.
loading

POPULAIR NIEUWS

karikatuur_belg_duitser_nederlander

Zoveel betalen een Belg, een Duitser en jij per maand voor de zorgverzekering

Goudbruin gebakken plakjes champignon met tijm in een zwarte koekenpan.

Zo bak je champignons goudbruin in plaats van bleek en slap

shutterstock_2784660729

Leg je koffer niet op het hotelbed

shutterstock_2787960415

Wat is het verschil tussen pensioen en een lijfrente?

Iemand ligt op de zij op een nieuwe matras om hem uit te proberen.

Zo kies je een matras die bij je lichaam past, volgens de Duitse consumententest

Miljardair Pim de Witte

Pim de Witte (31) is de jongste Nederlandse miljardair ooit: zo kwam hij aan 1,1 miljard

Loading