De vorige keer was een succes (Kim heeft nu een atoombom) dus Trump sluit ontmoeting met Kim Jong-un in China niet uit

De Amerikaanse president Donald Trump sluit niet uit dat hij in China ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat treffen. Dat verklaarde hij in Washington voor zijn vertrek naar Azië, waar hij toppen gaat bijwonen in de Filipijnen en China.

Op de agenda staat onder meer een gesprek met de Chinese president Xi Jinping en de Russische leider Vladimir Poetin. "We gaan president Xi ontmoeten. Hij was hier een maand geleden, en we gaan ook president Poetin ontmoeten, en misschien spreken we ook Kim Jong-un wel", zei hij bij het Witte Huis tegen journalisten.

Trump heeft herhaaldelijk geopperd dat hij Kim weer zou kunnen ontmoeten. Hij onderhandelde tijdens zijn eerste ambtsperiode met Noord-Korea over het kernwapenprogramma van die dictatuur, maar een doorbraak bleef uit. Volgens een bron binnen de Amerikaanse regering staat er nog geen nieuw overleg met Trump en Kim gepland.