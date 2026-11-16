Schillen, pitten en stengels: waarom je ze beter kunt opeten

De kiwischil, de pitjes uit de paprika, de harde kern van de ananas: de meeste mensen gooien ze zonder nadenken in de gft-bak. Dat is zonde, blijkt uit nieuw onderzoek van King's College London. Juist in die keukenresten zitten vaak de meeste vezels.

Tien van de twaalf

Britse voedingswetenschappers maten het vezelgehalte van twaalf veelgebruikte soorten groente en fruit, van biet en bloemkool tot prei, kiwi en watermeloen. Ze vergeleken de delen die we eten met de delen die we weggooien. Bij tien van de twaalf zat in het 'afval' de meeste vezels.

De grootste verschillen:

Schil en kern van een ananas bevatten zo'n vijf keer zoveel vezels als het vruchtvlees.

Schil en pitten van een flespompoen bevatten 9,25 gram vezels per 100 gram, ruim vier keer zoveel als het vruchtvlees.

Een kiwi met schil levert de helft meer vezels op dan een geschilde kiwi.

Watermeloenschil bevat 2,1 gram per 100 gram, ongeveer evenveel als een snee volkorenbrood.

De delen die meestal worden weggegooid, waren goed voor een kwart tot bijna de helft van het gewicht van de groente of vrucht. Wie alleen het 'nette' deel opeet, betaalt dus ook voor wat in de gft-bak belandt.

Broccoli is de uitzondering

Niet alles wat je weggooit is goud waard. Broccolistronken bevatten ruim een kwart minder vezels dan de roosjes, en ook bij venkel scoorden de kern en de buitenste lagen lager. Daar eet je het vezelrijkste deel dus al. Weggooien hoeft alsnog niet: in dunne plakjes doet een stronk het prima in een roerbakgerecht.

Waarom vezels ertoe doen

Vezels houden de darmen in beweging en zorgen voor een goede stoelgang. Darmbacteriën breken een deel ervan af, waarbij stoffen vrijkomen die de darmwand voeden. Wie veel vezels eet, heeft bovendien een kleinere kans op hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

Volwassen vrouwen hebben dagelijks rond de 25 gram vezels nodig, mannen zo'n 30 gram. Wie actiever is, heeft meer nodig. Veel Nederlanders halen dat niet.

Gewoonte en 'mentaal ongemak'

Waarom schillen we dan toch alles? In een focusgroep met veertig medewerkers en studenten kwamen een paar drempels naar voren: 'mentaal ongemak' bij het eten van schillen en pitten, zorgen over de verteerbaarheid en weinig betrouwbare informatie online. Opvallend genoeg vonden deelnemers gezondheid een sterkere reden om het te proberen dan het milieu.

Volgens de onderzoekers hoeft niemand onsmakelijk eten weg te werken. Het gaat erom dat we beseffen dat we voedingswaarde weggooien, simpelweg omdat we dat zo hebben geleerd.

Zo begin je

Laat de schil aan je kiwi.

Snijd broccolistronken in plakjes voor een roerbakgerecht of soep, of vries ze in voor later.

Laat paprikapitjes gewoon in het gerecht.

Mix de ananaskern door een smoothie. De harde schil wordt afgeraden.

Was groente en fruit goed en bouw je vezelinname geleidelijk op, anders kun je last krijgen van een opgeblazen gevoel. Mensen met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) verdragen extra vezels soms minder goed.

Ook goed tegen verspilling

Er is ook een milieukant. In het Verenigd Koninkrijk wordt per jaar zo'n 10 miljoen ton voedsel verspild, en verse groente en fruit zijn goed voor ruim een derde daarvan.

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