Iran opent deel luchtruim in oosten van het land

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft een deel van het luchtruim weer heropend voor de burgerluchtvaart, aldus de autoriteiten. Internationale vluchten kunnen over het oosten van Iran gaan en sommige luchthavens daar zijn weer open.

Afgaande op waarnemers van de luchtvaart, met name Flightradar24, zijn er geen toestellen zichtbaar boven Iran, behalve een passagiersvliegtuig van de Iraanse luchtvaartmaatschappij Mahan Air. Dat was vanuit Muscat naar het oosten van Iran gevlogen en was enige tijd zichtbaar op de site van Flightradar24.