ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Slachtoffer steken Noardburgum minderjarig, acht verdachten vast

door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 9:49
anp180426050 1
NOARDBURGUM (ANP) - Het slachtoffer van het steekincident in het Friese dorp Noardburgum van afgelopen nacht is een minderjarige jongen. Dat meldt de politie. In totaal zijn acht mensen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak.
De politie kreeg rond 02.00 uur een melding binnen van een vechtpartij in Noardburgum. Eerder noemde de politie de Rijksstraatweg als locatie, maar een woordvoerder meldt zaterdagochtend dat het om de Reiddekkerstrjitte gaat. In die omgeving werd de minderjarige jongen met snij- en steekwonden aangetroffen. Bij een nabijgelegen woning hield de politie twee verdachten aan. Later werden in die woning nog eens zes verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.
Drie van de acht verdachten zijn minderjarig. Het gaat om twee meisjes uit Franeker en Leeuwarden en een jongen uit Velp. De andere verdachten zijn een 20-jarige man uit Tytsjerksteradiel en een 18-jarige vrouw uit Westerwolde en drie mannen van 18 uit Zutphen, Dokkum en Heerenveen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2462043103

Mensen die een moeilijke jeugd hebben gehad, ontwikkelen deze acht eigenschappen vaak als volwassenen, zeggen psychologen

belastingdienst controle aangifte door crisis extra belangrijk1614576537

Check je eigen belastingdossier: welk vinkje staat er achter jouw naam?

110333764_m

Dit verborgen patroon voorspelt huidkanker vijf jaar van tevoren

boterham-die-op-wit-wordt-geïsoleerde-55191111

Dit gebeurt er echt met je lijf als je elke dag wit brood eet

generated-image (11)

Kinderen die te braaf waren, worden vaak te eenzame volwassenen

168477235_m

Veel baasjes zien niet dat hun hond pijn heeft. En dat kan gevaarlijk zijn

Loading