Slachtoffer steken Noardburgum minderjarig, acht verdachten vast

NOARDBURGUM (ANP) - Het slachtoffer van het steekincident in het Friese dorp Noardburgum van afgelopen nacht is een minderjarige jongen. Dat meldt de politie. In totaal zijn acht mensen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

De politie kreeg rond 02.00 uur een melding binnen van een vechtpartij in Noardburgum. Eerder noemde de politie de Rijksstraatweg als locatie, maar een woordvoerder meldt zaterdagochtend dat het om de Reiddekkerstrjitte gaat. In die omgeving werd de minderjarige jongen met snij- en steekwonden aangetroffen. Bij een nabijgelegen woning hield de politie twee verdachten aan. Later werden in die woning nog eens zes verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Drie van de acht verdachten zijn minderjarig. Het gaat om twee meisjes uit Franeker en Leeuwarden en een jongen uit Velp. De andere verdachten zijn een 20-jarige man uit Tytsjerksteradiel en een 18-jarige vrouw uit Westerwolde en drie mannen van 18 uit Zutphen, Dokkum en Heerenveen.