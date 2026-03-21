Iran praat met Japan over toegang Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP) - Iran is bereid om Japanse schepen door de Straat van Hormuz te laten varen. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi gezegd in een interview met het Japanse persbureau Kyodo.

Teheran is in gesprek met Tokio over een mogelijke openstelling van de zeestraat, aldus Araghchi. Het gaat volgens Kyodo om het doorlaten van Japanse en aan Japan gerelateerde scheepvaart.

Japan is voor ongeveer 95 procent van zijn olievoorziening afhankelijk van het Midden-Oosten, 90 procent van zijn olieleveringen wordt vervoerd door de zeestraat. Iran heeft de Straat van Hormuz grotendeels gesloten na het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran.