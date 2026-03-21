WSJ: Iran vuurde raketten af richting basis in Indische Oceaan

TEHERAN (ANP) - Iran heeft onlangs twee ballistische raketten afgevuurd richting de Amerikaans-Britse militaire basis op Diego Garcia in de Indische Oceaan. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op gezag van Amerikaanse functionarissen.

Geen van beide raketten raakte het doel, dat zich op ongeveer vierduizend kilometer van Iraans grondgebied bevindt. Maar de lancering wijst erop dat Teheran over raketten beschikt met een groter bereik dan eerder werd aangenomen, aldus het bericht. Volgens de krant stortte een van de raketten voortijdig neer. De andere zou door het luchtafweersysteem op een Amerikaans oorlogsschip onder vuur zijn genomen, maar het is niet duidelijk of de raket werd geraakt.

Diego Garcia op de Chagoseilanden is een van de twee bases die het Verenigd Koninkrijk aan de Verenigde Staten ter beschikking stelt voor defensieve operaties tijdens de oorlog met Iran.